„Wasserkuh“ gießt Gothaer Goldfischteich

Gotha. Der Teich am Krahnberg ist sehr verschlammt, dennoch eine Kinderstube für viele Kröten, Frösche und Molche.

Noch schwimmen tausende von Kaulquappen und Larven im Goldfischteich auf dem Krahnberg, doch vor einigen Tagen schien ihre Entwicklung zur erwachsenen Kröte oder zum Molch akut gefährdet. Der ohnehin schon wasserarme Teich drohte völlig auszutrocknen.

Ronald Bellstedt, Vorsitzender des Gothaer Nabu-Kreisverbandes, schlug Alarm und rief im Garten-, Park- und Friedhofsamt an und bat um schnelle Hilfe. Die kam am Mittwoch umgehend.

„Wir schickten unsere Wasserkuh zum Goldfischteich“, sagt Mitarbeiterin Lydia Mikolajczak und meint damit das amtseigene Multicar-Gießfahrzeug. „Die zwei Kubikmeter Wasser sind zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber so können wir wenigstens temporär helfen.“ Das sei schon in der Vergangenheit, unter anderem auch unter Mithilfe der Gothaer Feuerwehr so gehandhabt worden.

Die Lage hat sich inzwischen auch durch mehrere Regenfälle etwas entspannt. Bleibt zu hoffen, dass die Tiere ihre Metamorphose erfolgreich beenden können und dass die geplante Sanierung des Goldfischteiches nicht zu lange auf sich warten lässt.