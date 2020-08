Wasserschildkröte in Gotha auf der Straße gefunden

Eine männliche Wasserschildkröte haben Passanten am 8. August auf einem Betonweg beim Medimax-Markt in der Eisenacher Straße in Gotha gefunden.

Schildkröte ist möglicherweise auf Wanderschaft gegangen

Die heutige Folge stellt zwei ganz unterschiedliche Tiere vor, die in Gotha gefunden wurden. Eine männliche Wasserschildkröte haben Passanten am 8. August auf einem Betonweg beim Medimax-Markt in der Eisenacher Straße gefunden.

Vielleicht ist sie von einem Gartengrundstück aus auf Wanderschaft gegangen. Was für eine Art Wasserschildkröte es ist, konnte noch nicht ermittelt werden.

Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg hofft, dass die Besitzer das Tier auf diesem Weg erkennen. Verwandte und Bekannte der Besitzer dürfen auch gern helfen. Sollte sich niemand melden, wird für sie ein artgerechtes Zuhause gesucht.

Der Quarantänekäfig ist für ängstliche Katzen sehr belastend

Diese Exotic-Shorthair-Mischlingskatze wird auf ungefähr zehn Jahre geschätzt. Foto: Jutta Ritter / Tierheim Gotha-Uelleben

Am 10. August wurde in der Annastraße in Gotha eine Exotic-Shorthair-Mischlingskatze gefunden. Sie wird auf ungefähr zehn Jahre geschätzt. Ihre Zähne sind in schlechtem Zustand.

Die Mieze ist in der Arche Noah sehr ängstlich und schüchtern. Ob sie aus einer Wohnungshaltung kommt oder schon länger unterwegs war, ist unklar.

Sie lässt sich noch nicht gern anfassen und streicheln. Das ist allerdings bei Katzen, die sowieso etwas ängstlich sind und in einer fremden Umgebung in einen Quarantänekäfig müssen, kein Wunder.

Die Exotic-Shorthair-Katze liebt es allgemein ruhig und beschaulich. Das ist es im Tierheim weniger als auf einem Sofa zu Hause. Sollte sich kein Besitzer melden, braucht sie schnell wieder ein geordnetes Katzenleben mit viel Zuwendung.

Weitere Infos gibt es im Tierheim unter Telefon: 03621/75 54 25.