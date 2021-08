Wechmar: Auf der Suche nach dem genetischen Zwilling

Michael Ehrhardt (50) mit seiner Frau Simone. Der Wechmarer ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt einen Stammzellspender. Vereine und die drei-Gleichen-Gemeinde haben Aufruf gestartet.

Wechmar. Michael Ehrhardt aus Wechmar ist an einer seltenen Form der Leukämie erkrankt. Freunde haben eine Online-Aktion bei der DKMS gestartet.

„Leben retten kann so einfach sein, man muss es nur machen.“ Der Wechmarer Ortschaftsbürgermeister Frank Ritter (parteilos) hat dazu im Amtsblatt der Gemeinde Drei Gleichen einen Aufruf gestartet, sich bei der DKMS registrieren zu lassen. Hintergrund der Aktion ist, einen geeigneten Stammzellspender für Michael Ehrhardt zu finden. Der 50-jährige Familienvater ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Knochenmarkspende.

Als die Diagnose Blutkrebs beim Wechmarer Michael Ehrhardt Anfang des Jahres festgestellt wurde, ist für ihn und seine Ehefrau Simone eine Welt zusammengebrochen. Unterstützung und Halt in dieser schweren Zeit finden sie beide bei Freunden und Kameraden, wie beispielsweise vom Schützenverein und der Feuerwehr. Innerhalb weniger Tage wurde gemeinsam mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Aktuell haben sich bereits 123 Menschen registrieren lassen. Gegenwärtig läuft noch die Typisierung der Geschwister von Michael Ehrhardt, dem Sohn von Wechmars Altbürgermeister Horst Ehrhardt.

Seit seiner Erkrankung ist der 50-Jährige, der beruflich beim Unternehmen Strabag als Bauarbeiter im Tiefbau deutschlandweit unterwegs ist, zuhause bei seiner Familie in Wechmar. Auch das Unternehmen habe Mitarbeiter online dazu aufgerufen, Michael Ehrhardt zu unterstützen. „Ich nutze die Zeit, um das Grundstück in Ordnung zu bringen“, sagt Michael Ehrhardt. Seine Frau Simone erklärt, dass ihr „Micha“ überall hilft, wo er gebraucht wird. Sein handwerkliches Geschick komme ihm dabei zugute. Er verbringe gern seine Zeit zu Hause.

Transplantation als einzige Überlebenschance

Das Wechmarer Ehepaar ist seit vielen Jahren Plasmaspender. Bei der letzten Spende wurde bei Michael Ehrhardt festgestellt, dass sein Blutbild nicht in Ordnung ist. Bei einem Klinikaufenthalt in Gotha wurde dann eine Knochenmarkpunktion vorgenommen, die im Juni wiederholt wurde. Nach langem Warten erhielten die Ehrhardts vor sechs Wochen das einschneidende Ergebnis: MDS, Typ CMML.

Dabei handelt es sich um eine chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML), die eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems darstellt. Eigentlich tritt diese seltene Erkrankung im höheren Lebensalter auf. Hintergrund ist, dass bei der Hälfte der Patienten eine niedrige Leukozytenzahl im Blut nachgewiesen wurde. Helfen kann dann nur eine Stammzelltransplantation. Simone Ehrhardt: „Seit wir wissen, dass Micha an Blutkrebs erkrankt ist, habe ich viel zu dem Thema gelesen. Wir haben komplett die Ernährung umgestellt und tragen immer Maske - auch im Freien.“ Mehrmals muss der 50-Jährige zur Behandlung in die Jenaer Uniklinik. „Dort haben mir die Ärzte Hoffnung gemacht, dass mir eine Stammzellspende helfen wird“, so Ehrhardt.

Die Wechmarer Familie hofft nun, dass viele die Möglichkeit nutzen, um sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. „Für viele Menschen und auch für unseren Micha ist es die einzige Überlebenschance“, sagt Simone Ehrhardt. Auch Wechmars Ortschaftsbürgermeister Frank Ritter steht hinter der Aktion. „Wir haben am 12. September unser Gemeindefest. Dort werden wir weiter um Spender werben. Zudem haben wir 5000 Plakate drucken lassen, wo mittels QR-Code auf die Online-Aktion hingewiesen wird“, erklärt Frank Ritter. Er selbst habe sich vor längerer Zeit schon einmal typisieren lassen. „Da ist gar nichts dabei“, so der Ortschaftsbürgermeister.

www.dkms.de/micha