Wechmar: Plätze für Bach-Festspiele 2021

So sahen die Veit-Bach-Festspiele 2016 aus (Archiv-Foto).

Tickets für die Veit-Bach-Festspiele im kommenden Jahr verkauft der Wechmarer Heimatverein am Samstag, 31. Oktober, von 14 bis 16 Uhr im Landhaus Studnitz.

Die Veranstaltungen sind am 3. und 5. September 2021 geplant. 75 Mitwirkende inszenieren dann in der St.-Viti-Kirche ein Theaterstück zu Johann Sebastian Bachs Familie – allen voran dem Stammvater Veit Bach. Die Festspiele finden zusammen mit dem Bachfest in Gotha und Ohrdruf im kommenden Jahr statt.

Die nächste und letzte Gelegenheit zum Kartenkauf bietet sich am 28. November.