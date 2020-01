Wechmar trauert um Otto Kragler

Die deutsche Trachtenbewegung hat einen schweren Verlust zu verkraften. Wie Knut Kreuch, Bundesverbandschef des Deutschen Trachtenverbandes, mitteilte, ist am 6. Januar nur wenige Monate nach seinem 95. Geburtstag, Otto Kragler, der Gründer der deutschen Trachtenbewegung, gestorben.

Kragler stand von 1986 bis 1999 an der Spitze der größten Bürgerbewegung in Tracht. Er übernahm den Bundesverband in einer Zeit, als Deutschland geteilt war. 1992 kam Kragler auf Einladung des Wechmarer Heimatvereins nach Thüringen, und verstand es, die Trachtler vor Ort zu begeistern. Mit seiner Idee, ein erstes gesamtdeutsches Bundestrachtenfest in Wechmar mit 7000 Teilnehmern im Juli 1994 abzuhalten, stieß er die Türe auf zur Schaffung des Deutschen Trachtenverbandes mit einer Million Mitglieder und einer Trachtenjugend.

Für seine Lebensleistung, die er mit seiner 2018 verstorbenen Frau Elfriede vollbrachte, ehrte ihn die Stadt München mit der Medaille „München leuchtet. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, des Bayerischen Verdienstordens und der Luise des Deutschen Trachtenverbandes.