Wechmarer ist Ehrenmitglied

Wechmar. Der Bach-Nachfahre Elmar von Kolson aus Wechmar wurde von der Neuen Bachgesellschaft Leipzig zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Neue Bachgesellschaft Leipzig ernannte jetzt Elmar von Kolson zum Ehrenmitglied. Der Nachfahre von Johann Sebastian Bach lebt mit seiner Frau Renate seit dem Jahr 2000 in der kleinen Bachgemeinde Wechmar. Mit der Auszeichnung zum Ehrenmitglied würdigt die Bachgesellschaft vor allem Kolsons Wirken bei der Pflege und Verbreitung des Werkes der Musikerfamilie.

Elmar von Kolson ist Mitglied des Wechmarer Heimatvereins und engagiert sich in vielen Vereinen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau hat er die alte Schule in Wechmar, gleich neben der St. Viti Kirche am Kirchplatz, saniert. Dort lebte bis 1822 Ernst Christian Bach, der ab 1773 als Kantor in Wechmar tätig war. Wie Knut Kreuch, Vorsitzender des Heimatvereins betont, wirkt das Ehepaar seit 2004 aktiv bei den Veit-Bach-Festspielen in der Gemeinde mit.

„Sie pflegen die Tradition der Bachschen Familientreffen, empfangen Gäste und Forscher auf den Spuren der Bachfamilie“, lobt Kreuch das Engagment der Familie. Elmar von Kolson tritt auch als Autor auf, so unter anderem im neuen Bachbuch „Der Anfang zur Musik. Bach im Gothaer Land“, wo er seine persönlichen Erfahrungen bei der Heimkehr zu den Ahnen niederschrieb.