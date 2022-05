Wechmarer Mühlenpfeiffer buhlen um Gunst des Intendanten

Gotha. Bei einem Benefizkonzert im Ekhof-Theater soll Geld für die Kulturstiftung Gotha gesammelt werden. Zu Gast sind Musikerinnen und Musiker aus Wechmar.

Die Wechmarer Mühlenpfeiffer sind am Pfingstsamstag, 4. Juni, 14 Uhr, im Ekhof-Theater bei einem Benefizkonzert zugunsten der Kulturstiftung Gotha zu hören. Der Intendant des Ekhoftheaters, Hans Adam von Studnitz, hat wieder eine Gruppe fahrender Musikanten eingeladen.

Mit Dudelsack, Schalmei und Horn lassen die Wechmarer Mühlenpfeiffer die schönsten Lieder erklingen, die sie von ihren Reisen durch ganz Europa mitgebracht haben. Ob das dem Herrn Intendanten gefällt, damit sie ein festes Engagement am Hoftheater erhalten, werden wir erahnen können in den witzigen Texten, die der Herr von Studnitz im Zwischenspiel verlauten lässt.

„Wenn ein Kunstgenuss genügt, um Kultur in Gotha zu erhalten und zu fördern, dann kann es zu Pfingsten nicht Schöneres geben, als zum Konzert ins Denkmal Ekhoftheater zu kommen“ freut sich Daniela Gratz, die Geschäftsführerin der Kulturstiftung Gotha, über die schöne Benefizidee für die Stiftung.

Karten zu 15 Euro gibt es in der Tourist-Information und im Gotha-adelt-Laden am Gothaer Hauptmarkt sowie an der Kasse von Schloss Friedenstein. Spender der Kulturstiftung Gotha erhalten die Karten im Rahmen des Stifterwochenendes zum ermäßigten Preis über die Geschäftsführung der Kulturstiftung.