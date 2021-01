Wechmarer Narren im Videostream

Wechmar. Die Wechmarer Narren verlegen ihre Büttenabende von der Bühne ins Wohnzimmer. Am 30. Januar heißt es digital „Alles steht Kopf“.

Die Corona-Pandemie hat den Narren im Landkreis Gotha den Faschingsspaß verdorben. Büttenabende und Umzüge wurden abgesagt. Die Wechmarer Narren wollen sich aber die Stimmung durch das Virus nicht verderben lassen und verlegen ihr närrisches Treiben von der Bühne ins Wohnzimmer. So soll die 47. Saison unter dem Motto „Alles steht Kopf“ erstmals digital veranstaltet werden. Wie Präsident Mathias Köhler vom Wechmarer Carneval Verein (WCV) bestätigt, heißt es am Samstag, 30. Januar, um 20 Uhr „Computer an, Licht aus und Videostream ab“. „Wir treffen uns im digitalen Narrenhaus“, sagt Mathias Köhler. red

www.wechmarer-carneval.de