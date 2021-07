Wechsel von Gotha ans Erfurter Sportgymnasium

Gotha. Oberstufenleiterin Kati Lang verlässt die Arnoldischule in Gotha. Auf sie geht die Idee der Sternstunden für Fünft- und Sechstklässler zurück.

Die Arnoldischule verabschiedet Kati Lang als Oberstufenleiterin. Sie wird ab August die Leitung des Pierre-de-Coubertin-Gymnasiums Erfurt übernehmen. Ihren Posten in Gotha übernimmt Gunnar West. Mit Kati Lang verlasse „eine der fähigsten, engagiertesten und kreativsten Lehrkräfte“ die Arnoldischule, teilt Schulleiter Clemens Festag mit.

Gunnar West ist neuer Oberstufenleiter an der Arnoldischule in Gotha. Foto: Foto: Gunnar West

Kati Lang kam 1999 als Fachlehrerin für Biologie und Chemie an die Arnoldischule. Sie wurde Beratungslehrerin, Vorsitzende der Fachkonferenz Biologie/Mensch-Natur-Technik und 2016 schließlich Oberstufenleiterin. Zudem war sie Koordinatorin der Schüleraufsicht und langjähriges Mitglied der Schulkonferenz. In der Pandemie übernahm sie über lange Zeit zusätzliche Aufgaben in Vertretung von Petra Mänz. Das Konzept der Sternstunden, mittlerweile ein Markenzeichen der Arnoldischule für die 5. und 6. Klassen, ist einst von Kati Lang erdacht worden.

„Frau Lang hat die Schulkultur der Arnoldischule der letzten zwei Jahrzehnte maßgeblich geprägt; deshalb gab es auf der Abiturfeier und am letzten Tag des Schuljahres manch Träne des Abschieds“, berichtet der Schulleiter und dankt der scheidenden Kollegin. Ihr Nachfolger Gunnar West war bisher am Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach tätig. Die Schulgemeinde wünscht ihm einen guten Start in Gotha.