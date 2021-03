Wege im Gothaer Tierpark werden saniert

Die im Lockdown verordnete Schließzeit wegen der Corona-Pandemie nutzt der Tierpark Gotha, um seine Wege zu sanieren. Die obere, abgenutzte Schicht wurde in der vergangenen Woche bis zum Sonntag abgetragen. Eigentlich sollte ein neuer Belag aufgebracht werden, aber es sei noch genügend Splitt vorhanden, sodass die Besucher, die hoffentlich bald wieder kommen dürfen, auf gut befestigten Wegen laufen können. Mit dem Tierpark-Bus hatte sich Kultourstadt-Mitarbeiter Marcel Bock am vergangenen Sonntag auch dem Autokorso in Erfurt angeschlossen, mit dem von der Initiative „Alarmstufe Rot“ auf die Misere in der Veranstaltungsbranche durch coronabedingt geschlossene Kultur- und Freizeiteinrichtungen aufmerksam gemacht wurde.