Das Gothaer Vokalensemble „Vocalkreis“ begeistert seit 30 Jahren das Publikum. Am dritten Advent wieder beim Konzert in der Bonifatiuskirche.

Kreis Gotha Ausgehtipps für das dritte Adventswochenende im Kreis Gotha: Konzerte in Kirchen und im Gothaer Kulturhaus. Bürgerturmfreunde und Orangeriefreunde Gotha feiern.

Es singt und klingt rund um den dritten Advent im Kreis Gotha. Vertraute Weisen und für den einen oder anderen Zuhörer auch ungewöhnliche Klänge gibt es zu hören.

Beim Familienkonzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr begleitet das Spohr-Quartett des Orchesters den Kinder- und Jugendchor Schola Cantorum aus Weimar; Leitung: Cordula Fischer. Helmut Eisels „Sprechende Klarinette“ will in dem Familienkonzert „Light a Little Candle“ die Brücke zwischen Menschen und Kulturen schlagen, zwischen christliche Weihnachten und Chanukka, das jüdische Lichterfest. Tickets gibt es im Konzertbüro und in der Gotha-Information am Hauptmarkt.

Das Louis-Spohr-Quartett Gotha, von links: Michael Hochreither, Diana Harutyunyan, Fred Ullrich und Alexej Barchevitch, ist am Samstag im Kulturhaus zu erleben. Foto: Bernd Seydel

Der Vocalkreis Gotha gibt am Sonntag, 17. Dezember, sein Adventskonzert. Der Kammerchor unter Leitung von Andreas Pawella singt neben traditionellen Weisen und Chorsätzen unter anderem auch Kompositionen des Norwegers Ola Gjeilo und des Amerikaners Morten Lauridsen. Begleitet wird die Schar von Harfenistin Silja Reda. Das Konzert beginnt 17 Uhr in der Bonifatiuskirche Gotha, Moßlerstraße.

Am dritten Adventssonntag 17 Uhr werden in der Stadtkirche Waltershausen zum

Jubiläum 300 Jahre Stadtkirche Jubiläum 300 Jahre Stadtkirche Einblicke in das Leben der Türmer: Matthias Heuser führt durch die Waltershäuser Stadtkirche und in den 58 Meter hohen Kirchturm. Der hat neben Ausblicken auch Außergewöhnliches zu bieten. Foto: Wieland Fischer

Jubiläum 300 Jahre Stadtkirche Leben auf engstem Raum: Die Türmerwohnung ist in 45 Metern Höhe. Von der Einrichtung ist aber kaum noch etwas erhalten geblieben. Foto: Wieland Fischer

Jubiläum 300 Jahre Stadtkirche Die Waltershäuser Stadtkirche wurde vor 300 Jahren, am 24. November 1723 eingeweiht. Mit einem Festprogramm erinnern die Waltershäuser dieses Jahr daran. Foto: Wieland Fischer

Jubiläum 300 Jahre Stadtkirche Aus der Türmerwohnung bietet sich ein Rundumblick - übers Kirchendach, über Waltershausen bis weit ins Gothaer Land. Foto: Wieland Fischer

Jubiläum 300 Jahre Stadtkirche Die Waltershäuser Stadtkirche wurde vor 300 Jahren, am 24. November 1723 eingeweiht. Mit einem Festprogramm erinnern die Waltershäuser dieses Jahr daran. Foto: Wieland Fischer

Bachs aus dem Weihnachtsoratorium die Kantaten eins „Jauchzet, frohlocket“ und vier „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ aufgeführt. Es singen das Ensemble Vocale Waltershausen und die Kantorei Laudate Friedrichroda/Waltershausen. Als Solisten wurden Anna Kellnhofer (Sopran), Lukas Förster (Altus), Tobias Schäfer (Tenor) und Benedikt Blum (Bass) gewonnen. Es spielt das Telemannische Collegium Michaelstein auf barocken Instrumenten, Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke an der großen Barock-Orgel. Die musikalische Leitung hat Kantor Tom Anschütz. Karten gibt‘s im Vorverkauf (18 Euro, ermäßigt 15) im Büro der Stadtkirche (Telefon: 03622/400 6631)

Fanfaren- und Showorchesters Gotha am Bürgerturm

Bürgerturmfreunde Gotha laden zum Glühweintrinken auf den Krahnberg ein. Beginn ist am Sonntag, 17. Dezember, 13 Uhr auf dem Gelände des Bürgerturms. Es gibt Bratwürste, Rostbrätel und kleine Geschenke. Ab 14 Uhr wird eine Abordnung des Fanfaren- und Showorchesters Gotha erwartet. Den Erlös werden die Bürgerturmfreunde einer gemeinnützigen Einrichtung in der Region spenden, erklärt Vereinssprecher Reinhard Bechmann.

Die Orangerie-Freunde richten einen Adventsnachmittag im Orangenhaus am Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr aus, mit Kaffeerunde und Glühwein. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Orangerie wird gebeten. 15 Uhr läuft der Film „Polarexpress“, ab 18 Uhr der Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“.

Das Ensemble Vocale Waltershausen und Kantorei Laudate geben mit dem Telemannischen Collegium Michaelstein in der Stadtkirche Waltershausen ein Festkonzert zum Kirchenjubiläum. Foto: Wieland Fischer

Der Verein Livehilfe Charity Streaming aus Gotha führt am Samstag ab 16 Uhr in der Augustinerkirche ein Benefizkonzert für den guten Zweck durch. Gesammelt werden Spenden für die Versatio gGmbH Gotha.

Die Schäfers treten im Kulturhaus Gotha auf

Stars der Volksmusik sind bei „Weihnachten mit der Schäferfamilie“ am Sonntag ab 16 Uhr im Kulturhaus Gotha zu erleben. Mit dabei sind die Königin der Volksmusik Angela Wiedl, ihr Bruder Richard Wiedl und „Urschäfer“ Uwe Erhardt sowie Volksmusikliebling Rainer Kirsten aus dem Schwarzwald. Kartenvorverkauf: Gotha-Information und im Ticketshop Thüringen.

Jugendblasorchetser Wölfis spielt zweimal auf

Das Jugendblasorchester Wölfis gibt am Samstag ab 19.30 Uhr unter Leitung von Bernd Weidner im Saal der Gemeindeschenke Wölfis ein Konzert. Am Tag darauf sind sie beim Wölfiser Weihnachtsmarkt zu hören.

Im Thüringer Kloßtheater in Friedrichroda wird Freitag und Samstag, 15./16. Dezember, ab 20 Uhr jeweils das Stück „JoJo Effekt“ gespielt. Für die Komödie mit Schlagern, die mehrfach an Ort und Stelle ausverkauft war, gebe es noch Restkarten unter Tel. 03623/307306, teilt die Kurverwaltung Friedrichroda mit.

Zu Live-Musik auf dem Friedrichrodaer Kirchplatz lädt der Verein „WirStadt“ am Samstag, 16. Dezember, ab 18.30 Uhr. Es spielt die Band „Drum & Guitar“.

Am Sonntag, 17 Uhr, singen in der Blasius-Kirche Friedrichroda zwei Chöre. Der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff und die Sängervereinigung Harmonie Friedrichroda geben zusammen ein Konzert. Tickets gibt es noch an der Abendkasse zu 25 Euro.