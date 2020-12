Weihnachten mit bunten Tellern

Gotha. Heiligabend und Weihnachten galten in der DDR als unerwünschte Feiertage. So wurde das Fest von der DDR-Führung als Fest des Friedens umgedeutet. Doch umgehen ließ sich dieser urdeutsche Brauch nicht. In den Familien wurden trotzdem weihnachtlich, christliche Lieder gesungen, ob „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“. Und was wäre Weihnachten ohne die Lieder: „Alle Jahre wieder...“ sowie das berühmte „Weißt du, wieviel Sternlein stehen...“, aus der Feder des in Leina geborenen Pfarrers Wilhelm Hey. In den 1980er-Jahren drehte sich dann ebenso Frank Schöbels Scheibe „Weihnachten in Familie“ auf den Plattentellern.

Zum Weihnachtsfest gab es in Gotha einst auch besonderes Gebäck. Bereits an Martini gab es den Martini-Kringel, dann einen Zopf am Nikolaustag, Weihnachten die mannigfach gestalteten Pfefferscheiben und nicht zuletzt noch die geschätzten „Scheitchen“, liebevoll auch „Schittchen“ genannt, von dessem Geraten die Feststimmung der Hausfrau stark abhing, schrieb der Volkskundler Louis Schmidt in den 1930er-Jahren.

Auf dem Speiseplan ganz oben standen zu DDR-Zeiten Kartoffelsalat mit Würstchen - am Heiligabend bei vielen zur Tradition geworden, zuvor oft eine Suppe, besonders gern die legendäre Soljanka. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag folgte dann traditionell der Weihnachtsbraten, häufig eine Gans, seltener Ente und Kaninchen, Schweine- oder Rinderbraten. Aber auch Karpfen aus Reinhardsbrunn kamen auf den Tisch. Wer selbst Geflügel oder „Karnickel“ hielt, musste sich nicht lange in einer Fleischerei anstellen.

In den Nachkriegsjahren als Nahrungsmittel allgemein knapp waren, Fleisch im Besonderen, kauften viele Leute auch Freibankfleisch. Die „Freibank“ an der Uelleber Straße war eine Einrichtung zum Verkauf minderwertigen, aber gesundheitlich nicht bedenklichen Fleisches, das bei der Fleischbeschau als „bedingt tauglich“ eingestuft wurde. Das Fleisch stammte von Tieren, die durch Unfälle oder Notschlachtungen zu Tode kamen. Die Preise waren entsprechend niedriger, erklärt der letzte Schlachthofchef Dr. Egon Stötzer.

Bis Dezember 1989 existierte das Freibankgeschäft, das in einem kleinen Haus an der Uelleber Straße sein Domizil hatte, Wahrzeichen: die Skulptur einer Kuh an der Fassade. Die goth'schen nannten sie „steinerne Muhkuh“. Das Haus wurde leider abgerissen um für Neubauten Platz zu machen, die Skulptur in den damaligen Supermarkt versetzt.

Beliebt waren die „bunten Teller“ für die Kinder. Auf den Papptellern lagen allerlei Süßigkeiten, Nüsse, Orangen und Äpfel. Ein solcher Pappteller in den unterschiedlichsten farbigen Weihnachts- und Wintermotiven, kostete im sozialistischen Handel etwa zwanzig Pfennige.

Die Mangelwirtschaft machte DDR-Bürger erfinderisch, so bei den Weihnachtsbäumen, denn wenn sie spärlich gewachsen waren, kaufte man einfach zwei, schnitt die Äste von einem ab, bohrte in den anderen Löcher und steckte die Äste in diesen Stamm. Man schuf sich somit eine gut gewachsene Fichte.

„Geschenksendung – keine Handelsware“, mit diesem Hinweis auf dem Paket sowie einem Inhaltsverzeichnis mussten die „Westpakete“ ausgestattet sein, ehe sie per Post in die DDR geschickt werden konnten. Die Post hatte also in den Wochen vor dem Fest sehr viel zu tun. Die regulär angestellten Mitarbeiter schafften das Pensum nicht. Und so griff man auf Saisonkräfte zurück.

Die Menschen freuten sich über Pakete von der Westverwandtschaft. Denn die enthielten das, was man im jungen Arbeiter- und Bauernstaat nicht bekommen konnte: West-Kaffee, Jeans, Schallplatten, duftende Seifen, Orangen, vor allem aber Geschenke für die Kleinen. Die freuten sich über „Matchbox-Autos", „Legosteine" oder „Barby-Puppen“.

Allein der Duft, den die Westpakete verströmten, war betörend. Ähnlich roch es auch in den Intershop-Läden. Manchmal war in den Paketen Westgeld versteckt, womit man dort einkaufen konnte. Doch es gab auch sehr viele Leute, die keine Westverwandtschaft hatten. Das spaltete. Trotzdem feierten auch sie ein schönes Fest, gab es doch davor richtige, schmackhafte Orangen, nicht aus Cuba, nach denen man aber lange anstehen musste.

Jede Menge weihnachtliche Gegenstände aus DDR-Zeiten kann man übrigens im DDR-Museum an der Mohrenstraße bestaunen. Veronika und Bernd Biedermann haben dazu etliches zusammengetragen. Ob Weihnachtskugeln aus Lauscha, Leuchter aus dem Erzgebirge oder Weihnachtsbaumständer aus Tambach-Dietharz. Wobei es der Baumständer in sich hat, denn er wurde produziert unter dem Label „Lohmüspan“. Auf der Originalverpackung steht: VEB Spanplattenwerk Gotha, Betriebsteil II Tambach-Dietharz. „Lohmüspan“ steht also für Lohmühle/Spanplatte.