Weihnachts-Countdown auf Schloss Friedenstein in Gotha

Obwohl im Barocken Universum keine Adventsveranstaltungen stattfinden können, lässt die Stiftung Schloss Friedenstein die Weihnachtsatmosphäre nicht missen. Die Tage bis Weihnachten können ab dem 1. Dezember an der Schlossfassade abgezählt werden. Täglich wird dort zudem eine Fahne entrollt, die von Gothaer Kindergartenkindern und Schülern gestaltet wurden.

Unter dem Altan im Schlosshof wurde eine Szenerie mit lebensgroßen Krippenfiguren und einem Weihnachtsbaum gestaltet. Wer die Tanne mit eigenen Schleifen schmücken will, kann diese im Museumsshop abgeben. An den Adventssonntagen gibt es in den sozialen Netzwerken ein Gewinnspiel, das zu kreativen Aktionen aufruft.