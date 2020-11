Weihnachtsfeiern in Friedrichroda abgesagt

Das Coronavirus lähmt das gesellschaftliche Leben. Auch in der Kurstadt Friedrichroda sind die neuen Auflagen schwer zu verkraften. So bleibt im November die Marienglashöhle geschlossen, teilt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) mit. Abgesagt wurden jetzt der Adventsmarkt in Ernstroda, der Adventszauber in Friedrichroda, die Geflügelausstellung in Ernstroda, die Seniorenweihnachtsfeiern der Stadt sowie des IB und das Fest zwischen den Jahren in Friedrichroda.