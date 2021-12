Weihnachtsgeschenke für Klinik-Mitarbeiter in Friedrichroda

Friedrichroda. Ein vorweihnachtliches Dankeschön erhielten alle Mitarbeiter des SRH-Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda von der Klinikleitung.

„Das wertvollste sind die Mitarbeiter“, sagt Annett Gratz. Seit 17 Jahren leitet sie nunmehr das SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda. Auch wenn in diesem Jahr wieder keine Weihnachtsfeier stattfindet, gibt es aber ein Dankeschön für alle Mitarbeiter im Klinikum von der Geschäftsleitung, worüber sich Sabine Stülzebach von der Diagnostik (links) und Katrin Gerhardt, Mitarbeiterin in der Wäscheabteilung, besonders freuen. Am Freitag nahmen sie die Geschenke für ihre Kollegen entgegen. Insgesamt wurden 590 Päckchen verteilt. Auch die Mitarbeiter im MVZ und alle Dienstleister wurden bedacht.