Gotha. Das Weihnachtslädchen im Gothaer Mehrgenerationenhaus hat auch Samstag geöffnet und bietet passende Geschenke von lokalen Künstlern an.

Weihnachtslädchen hat in Gotha geöffnet

Im Gothaer Mehrgenerationenhaus kann an diesem Wochenende im Weihnachtslädchen noch nach einem passenden Geschenk gestöbert werden. Das Lädchen im Erdgeschoss am Hauptmarkt 17 ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Zahlreiche Unikate von lokalen Künstlern sind im Weihnachtslädchen zu finden. Noch bis zum 17. Dezember kann man Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr nach Geschenken suchen. Plätzchen und verschiedene Speisen sowie Getränke zum Mitnehmen runden das Angebot ab. red