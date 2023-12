Kreis Gotha Schlossweihnacht auf Tenneberg bietet eine anheimelnde Kulisse. Lebendiger Adventskalender öffnet sich in Gotha bis Heiligabend. Märchenrätsel und Händleraktionen locken auf den Gothaer Buttermarkt.

Am zweiten Adventswochenende lockten in zahlreichen Orten des Landkreises Gotha Weihnachtsmärkte zum Verweilen.

Jennifer Hoffmann legt für das als Elch verkleidete Pony "Aby" eine Futterpause zur Schlossweihnacht auf Tenneberg ein. Foto: Wieland Fischer

Gleich an drei Tagen haben die Waltershäuser ihren Weihnachtsmarkt ausgerichtet, von Freitag bis Sonntag, zum dritten Mal als Schlossweihnacht. Vor und im Hof von Schloss Tenneberg gab es Programm für Groß und Klein. Während es über den Schlossplatz schallte, klang es in der Kapelle besinnlich. Sebastian Uhlig spielte im Stundentakt an der Thielemann-Orgel. Im Hof ratterte eine Eisenbahn.

Zur Freude der Jüngsten rattert eine Eisenbahn im Hof von Schloss Tenneberg zur Schlossweihnacht. Foto: Wieland Fischer

Bühnen-Auftritte, etwa des Kindergartens aus Ibenhain oder der Hohlbein-Grundschule, begeisterten die Zuschauer. Mädchen und Jungen des Kindergartens Schönrasen setzten des Grimm-Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ in Szene. Bereits Samstagnachmittag war der Innenhof gut gefüllt. Es herrscht Kommen und Gehen. Der von der Stadt eingerichtete Shuttle-Kleinbusverkehr, um den Weg auf den Schlossberg zu erleichtern, wurde gut angenommen.

Kleinere Hütten auf Tenneberg geben Bühne mehr Platz

Das Schloss, als Kulisse für den Adventsmarkt zu nutzen, das habe sich bewährt, stellt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) fest. Die Hütten seien etwas verkleinert worden, um den Platz insgesamt besser nutzen zu können. Der Marktplatz als Austragungsort des Adventsmarkts sei zu groß geworden. „Wir bekommen nicht mehr genug Händler zusammen, die das gesamte Wochenende den Platz füllen.“ Dazu sei die Konkurrenz von Weihnachtsmärkten in den größeren Städten einfach zu groß. Anheimelnd sei die Schlosskulisse ebenso. Der Schlosshof habe zudem den Vorteil, dass dessen Tor am Abend nach Ende des Markttreibens verschlossen werden könne, um am nächsten Tag nahtlos mit dem Programm fortfahren zu können.

Weihnachtsstimmung gab es am Freitag und am Wochenende auch im "Weihnachtsdorf" am Kaufhaus Moses am Ekhofplatz. Foto: Peter Riecke

Der verkaufsoffene Sonntag hat dem Gothaer Weihnachtsmarkt am zweiten Advent zusätzlichen Zulauf beschert. Auf die Eisbahn am Rathaus lockten „Walzer on Ice“ mit Tanzlehrer Johannes Duparré und Eis-Disco mit weihnachtlichen Klängen

Verkaufsoffener Sonntag zum Gothaer Weihnachtsmarkt

Am Montag, 11. Dezember, um 17 Uhr geht es mit dem lebendigen Adventskalender in der Gothaer Innenstadt weiter. Noch bis Heiligabend gibt es dort täglich Angebote zum Beisammensein. So wird am Montag im „Verwebtes“ in der Hünersdorfstraße / Ecke Hauptmarkt eine Weihnachtsgeschichte gelesen.

Cathleen Kempe bringt das Schild für das Türchen Nummer 11 des lebendigen Adventskalenders in der Gothaer Innenstadt an. Am Montag, dem 11. Dezember, gibt es im „Verwebtes“ in der Hühnersdorfstraße / Ecke Hauptmarkt ab 17 Uhr ein gemütliches Beisammensein. Foto: Peter Riecke

Am Tag darauf gibt es von 15 bis 17 Uhr im Multimedia-Store in der Mönchelsstraße Stollen, Glühwein und Weihnachtslieder, am 12. Dezember, 18 Uhr, im Bonita am Neumarkt 24 eine Modenschau, Plätzchen und Glühwein. Die Handzettel mit den Veranstaltungen bis zum 24. Dezember liegen in vielen Geschäften der Innenstadt aus. Organisiert hat den lebendigen Adventskalender das Gothaer City-Management.

Zeitgleich, aber nur bis zum 15. Dezember läuft noch die Märchenrätsel-Tour der Buttermarkt-Geschäfte. 24 Märchen der Gebrüder Grimm sind an den Geschäften — mal an den Fassaden, mal in den Schaufenstern — symbolisiert. Die Teilnahmezettel gibt es in der Goldschmiede Damm, bei Feines & Loses, bei Kunstmanns und im „Verwebtes“. Bis zum 15. Dezember sollen sie mit den richtigen Märchen zu den Nummern an den Läden bei „Verwebtes“, in der Goldschmiede oder im Café Kanne abgeben werden. Die Verlosung von Gewinnen beginnt am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr, auf dem unteren Hauptmarkt.