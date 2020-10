Weihnachtsmärkte in Wechmar und Mühlberg geplant

In der Landgemeinde Drei Gleichen diskutieren Vereine, die traditionell Veranstalter von Advents- und Weihnachtsmärkten sind, ob und wie unter Infektionsschutzbedingungen in Corona-Zeiten auch dieses Jahr solche Feste organisiert werden können. So wollen der Heimatverein Wechmar und der Kunst- und Kulturverein Mühlberg Lösungen finden, um zu ihren Adventsmärkten einladen zu können. In Günthersleben, Grabsleben und Seebergen sei noch keine Entscheidung getroffen worden, sagt Jens Leffler (CDU), der Drei-Gleichen-Bürgermeister. Bis Anfang November soll klar sein, welche Vereine sich dieser Herausforderung stellen. „Letztlich wird erst das aktuelle Infektionsgeschehen zeigen, welche Märkte dann wirklich stattfinden können.“