Weihnachtsmarkt in Gamstädt

Gamstädt. Ein Programmpunkt ist das Weihnachtsprogramm des Kindergartens. Auch gibt es Weihnachtsspezialitäten an verschiedenen Ständen.

Zum 14. Mal lädt Gamstädt zum Weihnachtsmarkt ein. Los geht es Samstag, den 3. Dezember, um 15 Uhr auf dem Gemeindeplatz. Nach dem Weihnachtsprogramm des Kindergartens gibt es Kaffee, Kuchen, Glühwein und Bratwurst. Verschiedene Stände bieten Weihnachtsspezialitäten an. Der Weihnachtsmann hat sich angekündigt und will für die Kleinen auch etwas dabei haben. Veranstalter sind die Gemeinde Gamstädt und die örtliche Dorfjugend, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung weiter.