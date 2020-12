Weihnachtszauber in Gotha auf der Zielgeraden

Die Aktion „Weihnachtszauber“ geht auf die Zielgerade. Im Rahmen des Wettbewerbs sind die Gothaer aufgerufen, ihre Fenster, Balkons, Fassaden oder Vorgärten weihnachtlich zu schmücken und das Ergebnis fotografisch festzuhalten.

Noch bis zum Sonntag, 20. Dezember, können per E-Mail Fotos von Weihnachtsdekoration in Gotha an presse@gotha.de eingesendet werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine Jury kürt aus den Einsendungen ein tägliches Gewinnerbild, das bis 24. Dezember jeweils einen Tag lang auf der Startseite der Website der Stadt Gotha (www.gotha.de) zu sehen ist. Den Teilnehmern winken neun Gotha-Gutscheine im Wert jeweils von elf Euro.