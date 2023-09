Zur Stadtbibliothek Gotha gehört das Friede-Springer-Haus mit dem Hanns-Cibulka-Saal, wo am 20. Oktober die Weinlese stattfindet.

Weinlese mit literarischer Begleitung in Gotha

Gotha. Freundeskreis der Stadtbibliothek lädt am 20. Oktober ein.

Der Freundeskreis der Stadtbibliothek lädt auch dieses Jahr wieder zur „Weinlese“ ein, diesmal am Freitag, dem 20. Oktober, 19 Uhr im Hanns-Cibulka-Saal der Stadtbibliothek mit dem Weingut Arnoldi aus Briedern bei Cochem an der Mosel. Der Winzer werde das Weingut vorstellen und über die Kunst des Weinanbaus berichten, kündigt der Förderverein der Bibliothek an.

Die Weinverkostung werde musikalisch und literarisch begleitet. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Das Programm beginnt um 19 Uhr. Die Weinlese ist eine Idee des Fördervereins, die sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreut.

Karten gibt es in der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ Gotha. Sie kosten für Mitglieder des Freundeskreises 17 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro.