Weinreise im Gothaer Orangenhaus

Gotha. Die Orangerie-Freunde laden zu einer Verkostung. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

Mit dem Motto „Reise um die Welt“ veranstaltet der Verein Orangerie-Freunde am Samstag, 10. Juli, 19 Uhr, einen Weinabend im Orangenhaus des Schlossparks. Darüber informiert der Sprecher des Vereins, Uwe Ulrich. Sechs Sauvignon Blancs aus allen Teilen der Welt werden verkostet. Dazu werden Geschichte, Herstellung, Lagerung und Reifung der Weinsorten erläutert. Karten zu 22 Euro für die Weinreise im Orangenhaus gibt es nur im Vorverkauf im Bürgerbüro Matthias Hey am Hauptmarkt 36 und nicht an der Abendkasse. Weine, Wasser und ein Käseteller sind im Preis inklusive. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem neuen Kamelienhaus zugute, das derzeit am historischen Standort hinter dem nördlichen Treibhaus gebaut wird.