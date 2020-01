Weiße Blutzellen

Die weißen Blutkörperchen sind für jeden Organismus die Abwehrzellen. Sämtliche eingedrungene Krankheitserreger und körperfremde Strukturen werden durch sie vernichtet. Damit dies möglich ist, wächst ihre Zahl im Verlauf einer Krankheit, wobei unterschiedliche Zelltypen zum Einsatz kommen.

So unterscheidet man die Leukozyten (leukos steht für weiß) anhand ihres Aussehens in Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten oder Makrophagen. Die Granulozyten werden zudem je nach der Anfärbbarkeit ihrer Körnchen in neutrophile, basophile und eosinophile unterschieden.

Kampf des Körpers gegen Eindringlinge

Kämpft der Körper gegen Eindringlinge, geschieht dies in mehreren Stufen. Die erste Phase, die Abwehrphase, umfasst stets den Anstieg der neutrophilen Granulozyten, die den Einsatz der Immunabwehr beschleunigen. Bei diesem Vorgang handelt es sich um die so genannte Linksverschiebung. Bakterien, Pilze, Zelltrümmer werden in großer Zahl ins Gewebe gelockt. Die Zellen wandern aus dem Blutgefäß ins Gewebe, umschließen und verdauen die Fremdkörper.

Es folgt die Aktivierung der Monozyten (Monozytose), die auf dem Krankheitshöhepunkt als Makrophagen (Fresszellen) Fremdstoffe verdauen. Das ist die zweite Phase, die Überwindungsphase, die Heilung verheißt.

Dem schließt sich die lymphozytäre-eosinophile Heilphase an, in der die Lymphozyten als B- und T-Lymphozyten den weiteren Rückgang der Leukozytenzahl bestimmen. Während die anderen Leukozytenarten im Knochenmark gebildet werden, entstehen Lymphozyten in den Lymphknoten, der Milz und der Thymusdrüse. Die T-Lymphozyten dienen unter anderem der Aktivierung sowie Zerstörung anderer Immunzellen, wohingegen die B-Zellen speziell gegen bestimmte Erreger oder schädigende Stoffe gerichtete Antikörper bilden, die den Körper vor nochmaligen Angriffen schützen sollen.