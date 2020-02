Weitere Arbeiten an der Gothaer Friedrichstraße

Die geplanten Bauarbeiten zur Sanierung der Friedrichstraße werden am Donnerstag, 5. März, in einer Infoveranstaltung besprochen. Um 18.30 Uhr lädt die Stadtverwaltung dazu in den Bürgersaal des Historischen Rathauses ein.

Der dritte Bauabschnitt beginnt am 16. März und soll im August 2021 fertiggestellt werden. Von der Justus-Perthes-Straße bis Schöne Allee/Parkallee seien in diesem Zeitraum umfangreiche Arbeiten nötig, heißt es. Die Stadt Gotha investiert rund zwei Millionen Euro in Straßenbau, Gehwegbau, Beleuchtung und Begrünung. Für rund 2,2 Millionen Euro werden Straßenbahngleise und Fahrleitungen verlegt. Zudem soll der Geh- und Radweg von der Gotthardstraße bis hin zur Justus-Perthes-Straße ausgebaut werden.