Den "Monkeyz Beach" gibt es seit dem 15. Juli in Gotha am Cineplex-Kino. Hier Restaurantleiter Dominik Eccarius.

Gotha. Restaurant hat Acht Mitarbeiter und 46 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung.

Seit Donnerstag, 15. Juli, ist Monkeyz Beach am Cineplex-Kino in Gotha am östlichen Ende der Gartenstraße eröffnet. Der Außenbereich Burger Monkeyz sollte eher öffnen, doch Möbel wurden später als erhofft geliefert. Im Freien gibt es 46 Plätze zuzüglich den 56 drinnen in der Bar. Insgesamt acht Servicekräfte um Restaurantleiter Dominik Eccarius (im Bild) bedienen die Gäste.