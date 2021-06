Weiterer Caravan-Stellplatz für Gothas Mitte

Der Marstall in Gotha reicht als Caravan-Stellplatz nicht aus.

Gotha. Kulturstiftung Gotha bereitet Informationsprojekt für Hauptmarkt vor. Weitere Projekte sind in Planung.

Die Stadt Gotha schärft ihr touristisches Profil. Derzeit laufe die Planung für einen Caravan-Stellplatz. Der solle in der Stadtmitte angesiedelt werden, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Die vorhandenen Plätze am Marstall und am Mühlgrabenweg würden sehr gut genutzt. Es bestehe die Notwendigkeit für einen weiteren.

Zur besseren Ausschilderung der Bauwerke am Hauptmarkt ist durch die Kulturstiftung Gotha ein Informationsprojekt finanziert worden, das bis Herbst die Geschichte jedes Hauses erzählen werde.

Vor der Tourist-Information soll die erste digitale Säule der Innenstadt aufgestellt werden. Kreuch regt außerdem an, Gothas Hotelbetriebe nach der Corona-Pandemie mit der „Goldenen Tourismus-Schelle Gotha“ auszuzeichnen, als Zeichen der Wertschätzung.