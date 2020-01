Fröttstädt. Energie-Versorger mit Sitz in Fröttstädt hat das Gütesiegel „Top Lokalversorger“ in den Sparten Strom und Gas zum dritten Male in Folge erlangt.

Weiterer Regionaler Energieversorger ausgezeichnet

Im Foyer der Zentrale der Ohra Energie GmbH in Fröttstädt am Bahnhof 4 reihen sich an der Wand Urkunde an Urkunde und bald kommt eine weitere hinzu. Zum dritten Male in Folge erlangte das Unternehmen das Gütesiegel „Top Lokalversorger“ von einem unabhängigen Verbraucher-Portal, dass es laut dessen Homepage bereits seit 1998 gibt. Seit 2007 will es einen Gegenpol zu Vergleichsrechner im Internet setzen und bezieht andere Kriterien als nur den Preis in die Bewertung ein. Kriterien sind auch Transparenz, Servicequalität, Engagement für die Region und Nachhaltigkeit.

Auch die Energieversorgung Inselsberg, ebenfalls im Süden und Westen des Landkreises aktiv, erhielt kürzlich das Siegel. Die regionalen Unternehmen müssen fristgerecht Bewerbungs-Unterlagen einreichen und an einem festen Stichtag im Januar durch ein ausgewogenes Versorgungspaket im Vergleich zur bundesweiten Konkurrenz ausreichend punkten, erläutern die Betreiber des Portals ihre Vorgehensweise. Aufgrund der vielen Kriterien mit regionalem Charakter gelte die Auszeichnung nur für das lokale Versorgungsgebiet. Ohra-Energie ist unterzieht sich auch der Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches. Diese Zertifizierung erfolgt alle fünf Jahre. Geschäftsführer Michael Fischer ist optimistisch, sie auch in diesem Jahr wieder zu erlangen. Der Energieversorger ist in kommunaler Hand.