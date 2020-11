Weitreichende Umleitungen bei Schwabhausen

In Schwabhausen geht der Straßenbau unter Vollsperrung weiter.

Kreis Gotha. Die Straßenbauarbeiten an der L 1026 in der Ortslage Schwabhausen gehen weiter.

Wie das Thüringer Landesamt für Bau, Verkehr in Erfurt mitteilt, werden bis voraussichtlich 15. November umfangreiche Straßenbauarbeiten auf der L 1026 in der Ortslage von Schwabhausen in Richtung Günthersleben-Wechmar vorgenommen, die auch eine Vollsperrung mit sich bringen. Nachdem die ersten beiden Bauabschnitte sich auf den Kreisverkehr konzentrierten, geht es im dritten Bauabschnitt (9. bis 12. November) vom Kreisverkehr bis Knoten Wechmarer Straße/Zum Steinig weiter.

Hier ist eine Vollsperrung für den gesamten Durchgangsverkehr geplant. Der vierte Bauabschnitt betrifft Wechmarer Straße/Zum Steinig zur B 247. Die Arbeiten laufen vom 12. bis 15. November und machen eine Vollsperrung in Richtung Günthersleben-Wechmar notwendig.

Die Umleitung erfolgt über die B 247 über die Landesstraße 1045, Dr.-Troch-Straße, Gotha-Töpfleben, L 1045 nach Günthersleben-Wechmar und in die Gegenrichtung.