Weniger arbeiten bei gleichem Lohn im Landkreis Gotha

Die Firma Voestalpine stellt in Gotha Weichen für Straßenbahnen her. Rund 200 Mitarbeiter sind in dem Werk beschäftigt. (Archiv)

Gotha. Die IG Metall setzt die 35-Stunden-Woche bei der Gothaer Firma Voestalpine durch. Ab 1. Januar 2026 gilt für alle Beschäftigten die 35-Stunden-Woche.

Die IG Metall setze sich aktiv für eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit ein. In der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen gehe es dabei um die Regelung einer 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich, teilt die Gewerkschaft weiter mit. Dazu sei jetzt ein Tarifabschluss bei Voestalpine in Gotha gelungen. Von den IG Metall-Mitgliedern bei Voestalpine sei das Tarifergebnis einstimmig angenommen worden. Die erste Stufe der Arbeitszeitabsenkung erfolge ab 1. Januar 2024. Für Beschäftigte in Vollkonti-Schichtsystemen gelte sofort die 35-Stunden-Woche. Für andere Beschäftigte und Auszubildende reduziere sich die Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden. Ab 1. Januar 2026 gelte für alle Beschäftigten und Auszubildenden die 35-Stunden-Woche.