Weniger Coronakranke, zwei Todesfälle mehr im Landkreis Gotha

Flüssigkeit für einen Corona-Schnelltest wird hier in kleine Ampullen gefüllt. (Symbolbild)

Gotha. Weniger Coronakranke, dafür aber wieder zwei Todesfälle vermeldete am Donnerstag das Gothaer Landratsamt.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen ist im Landkreis Gotha weiter gesunken. Laut Stand Donnerstag, 28. Januar, 10 Uhr, vermeldete die Pressestelle des Landratsamtes Gotha 518 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, 30 Menschen weniger als am Mittwoch. Um 79 Personen auf nunmehr 3732 angestiegen ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes dagegen die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen.