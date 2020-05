Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weniger Menschen im Landkreis Gotha an Corona erkrankt

Seit ein paar Tagen sinkt die Zahl der an Corona Erkrankten im Landkreis Gotha. Die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes meldete am Freitag insgesamt 18 weniger erkrankte Personen als noch am Donnerstag. So lag die Zahl gestern bei 71 Personen. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.

