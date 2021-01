Wenn Eisstücke regnen

Eiskristalle an Bäumen sorgten am Mittwochmorgen für traumhafte Winterbilder. Wie Zuckerstangen hingen die Zweige vieler Sträucher und Tannen tief herab und verzauberten die Landschaft wie im Märchen. Es fehlte nur noch, dass in jedem Moment ein Waldgeist auftaucht. Doch das passierte nicht.

Dafür sorgten die tiefhängenden Zweige mit ihrer kristallinen Last dafür, dass Eiskristalle regneten. Grund dafür, dass gegenwärtig von Spaziergängen durch Parks oder Wälder abgeraten wird. Zu viele Bäume ächzen unter der Last und knicken wie Strohhalme um. Bei meiner Fahrt am Mittwoch entlang der Bundesstraße 247 war das glücklicherweise nicht der Fall, doch prasselten dafür die Eisstücke auf die Dächer der vorbeifahrenden Fahrzeuge.

Allerdings war der Eisspuk bereits am Nachmittag schon wieder vorbei, bedingt auch durch das Verschwinden des Nebels. Aber die Wintersaison hat ja erst begonnen, sodass man mit Sicherheit wieder solche traumhaften Ausblicke im Thüringer Land erleben kann. Dabei braucht man auch nicht kilometerweit zu fahren – angesichts der neuen Corona-Regelungen – sondern kann das Phänomen auch vor der eigenen Haustür erleben.