Wenn Müll herumliegt und fliegt

Wieland Fischer über gute Geister und Unvernunft

Erinnern Sie sich noch an Brigitte-Karola Liebs? Die inzwischen verstorbene Gothaerin, klein von Gestalt zwar, aber ungemein rührig, hatte unermüdlich Müll beim Gang durch Gotha aufgesammelt, ihr Geld gemeinnützigen Zwecken gespendet. Unter anderem zur Restaurierung der Friedrichskirche, der Döll-Säulen oder zum Erhalt des Lasswitz-Nachlasses. 2004 war sie mit der Myconius-Medaille der Stadt Gotha geehrt worden.

Ein Bericht der Kollegen aus Eisenach über eine eifrige Müllsammlerin in der Wartburgstadt hat jetzt die Erinnerung an Brigitte-Karola Liebs geweckt. Ähnlich wie sie räumt Kathrin Weigelt fast jeden Abend Dreck von Straßen und Plätzen Eisenachs – ehrenamtlich und in der Freizeit. Sie hebt auf, was andere achtlos wegwerfen, wo es nicht hingehört.

Derartige Unsitten haben weitreichende Folgen. Darauf weist Ronald Bellstedt hin. Der Nabu-Kreisvorsitzende aus Gotha berichtet davon, dass nach stürmischen Tagen wie jüngst, wenn der Wind übers Land fegt, reichlich Plastikmüll in der Nesseaue verteilt werde, Tüten, Becher etc., die mancher mit Bioabfällen in der Kompostierungsanlage bei Bufleben abkippt. Irgendwann gelangt das Zeug in die Nesse oder ein anderes Flüsschen und von dort in die Nordsee.