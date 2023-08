Wer schreibt hier eigentlich für Sie?

Stadtschreiber Herrig über seinen Besuch in der Redaktion in Gotha und Veränderungen im Lokaljournalismus

„Der Bundeskanzler kommt, wer macht das?“, fragt Redaktionsleiter Wieland Fischer bei der Redaktionskonferenz an diesem Morgen, zu der auch mich eine freundliche Einladung erreicht hat. Ich habe begeistert zugesagt, denn ich bin neugierig und finde: Lokaljournalismus ist wichtig. Er macht eine Region und ihre Menschen sichtbar, erzählt die größere Geschichte, gibt fundierte Einblicke in das Leben der Nachbarschaft.

Ich selbst hatte meinen ersten ‚Medienauftritt‘ mit acht Jahren als „Kleiner Chemiker“ im Lokaljournalismus. Schon damals hat mich fasziniert, dass ein Redakteur mit großer, schwerer Kamera plus Mikrofon extra gekommen war, um dabei zu sein, wie ein begeisterter kleiner Thomas im örtlichen Chemielabor eine mit Hilfe von Flüssigstickstoff gefrorene Banane als Hammer benutzen durfte, um damit einen Nagel in die Wand zu hauen. Nun ja, aus dem kleinen Chemiker ist zwar kein großer geworden, dafür aber (auch) ein Journalist. Und so beobachte ich hier im Büro, erster Stock, Marktstraße 11, mitten in der Fußgängerzone von Gotha, wie die Anwesenden über die vielen möglichen Themen des Kreises in dieser Woche sprechen: von Kita-Catering über aktuelle, lokalpolitische Debatten bis hin zu Aktivitäten der Stadtbibliothek oder Feuerwehr.

Ich unterbreche die Diskussion kurz, wende mich neugierig an Claudia Klinger: „Und woher bekommen Sie die ganzen Themen, die Infos?“ Sie lacht: „Ich bin jetzt 35 Jahre dabei, da hat man seine Kontakte, die Leute kennen mich – man bekommt einen Tipp – oder ich sehe was und frage direkt zum Beispiel bei der Stadtverwaltung an.“ 35 Jahre! Was für ein reicher Erfahrungsschatz. Redaktionsleiter Fischer ist auch schon 30 Jahre dabei, immer an vorderster Front im Einsatz; manchmal sogar mit gleich zwei oder drei Kameras, wie bei der Europeade.

Doch was sich in dieser Zeit verändert hat, ist ebenso beachtlich: Journalismus, besonders der lokale, ist mittlerweile viel komplexer als ‚nur‘ zwei oder drei Artikel pro Tag zu recherchieren und zu schreiben, was eigentlich schon Arbeit genug wäre. Heute braucht es auch eine „digital first“-Herangehensweise, die Gestaltung von Nachrichten in Sozialen Medien, einen ebenso medienübergreifenden Blick; die Konzeption der Berichterstattung von der gedruckten Zeitung bis hin zu einer möglichen Veröffentlichung als Video etwa bei TikTok oder YouTube. Und das am besten direkt während des Vorort-Termins, bei dem man ja noch zuhören, mitschreiben, kritisch nachfragen soll. Ein Journalist, eine Journalistin, muss dabei vielseitig interessiert, belastbar, gewissenhaft und digital geschult sein; eine für den einzelnen Menschen zunehmend schwerer leistbare Aufgabe. Und eine, die sich tagtäglich weiterentwickelt – zum Beispiel dann, wenn neuere Plattformen wie Instagram oder TikTok relevanter werden und veränderte Formate fordern, während etwa Facebook bei jungen Nutzerinnen und Nutzern momentan eher an Bedeutung verliert.

Von der gedruckten Zeitung bis hin zum Video

Franziska Gräfenhan, die in der Mitte der Runde sitzt, erklärt mir – nachdem eine Frage zum Chef des Thüringer Entomologenverbandes („Der kennt wirklich ALLE Insekten!“) beantwortet ist – ihre strategische Perspektive: „Themen, die Menschen bundesweit interessieren auch auf lokaler Ebene erzählen, mit aktuellen Recherchebeispielen, wie etwa der Zustand des Waldes in der Region, das hat sich zuletzt bewährt.“

Und nachdem ich schließlich auch den eigenen Blick auf das Engagement hier schildern darf – natürlich braucht es aus meiner Sicht ein digitales Schritthalten mit den neusten Entwicklungen, um nicht das Nachsehen im Wettstreit mit Sozialen Medien zu haben – ist unsere Stunde auch schon vorbei; eine Zeitung muss ja an diesem Tag noch bis Druckschluss entstehen. Der wurde übrigens kürzlich von 22.00 auf 18.00 Uhr vorverlegt, aufgrund einer Druckereischließung. Das macht Lokal-Termine am frühen Abend, soll etwas noch am nächsten Tag gedruckt erscheinen, sicher herausfordernder.

So bleibe ich, als ich die Redaktion wieder verlasse, nachdenklich zurück: Vieles liegt im Umbruch, so viel sollen die Menschen hier leisten. Und doch tun sie es gerne, mit großem Engagement in ihrem Beruf und damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, täglich informiert sind, einen Blick ins Leben vor Ort bekommen, von den Höhepunkten und Schicksalen der Menschen gleich nebenan erfahren. Chapeau!

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiberund Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne für unsere Zeitung.