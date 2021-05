Werbung für die Pfleger

Conny Möller über den Tag der Pflegenden, der am 12. Mai weltweit begangen wird und Pflegekräfte in den Fokus rückt.

Gerade zu Beginn der Pandemiezeiten rückten Pflegekräfte in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Ob in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder im ambulanten Bereich sind die professionell Pflegenden rund um die Uhr im Einsatz und das unabhängig von der jeweiligen Situation.

Ihnen ist heute der internationale Tag der Pflegenden gewidmet, der auch bei uns begangen wird. Rund elf Prozent arbeiten im Landkreis Gotha in Pflegeberufen und es könnten mehr sein, denn der Bedarf an Pflegekräften ist in den letzten Jahren gestiegen. Fest steht, dass ohne professionelles Pflegepersonal eine medizinische Versorgung gar nicht möglich ist. Deshalb wird auch händeringend nach Nachwuchs gesucht.

Das Interesse an einer Ausbildung sei zwar nach Aussagen der Arbeitsagenturen konstant geblieben, doch stört viele Jugendliche die lange Ausbildungszeit. Aus diesem Grund nehmen sie Abstand von diesem Beruf, obwohl dieser krisensicher ist. Florence Nightingale (1820-1910), der dieser Tag gewidmet ist, wäre dies nicht passiert, denn sie gilt als Vorbild in der Krankenpflege. Fazit: Bis ins Jahr 2035 fehlen mehr als 450 Pflegekräfte im Gothaer Kreis und das müsste doch bei der Jugend Anreiz bieten, sich für einen Pflegeberuf zu entscheiden.