Werner Schunk aus Gotha über das letzte Stadium der Genesung

Ist das Fieber abgeklungen, der Kopf leichter und die Nase wieder frei, gewinnt der Körper langsam seine Lebenskraft zurück. Manche denken, sofort mit voller Kraft an den Arbeitsplatz zurückzukehren oder die liegen gebliebene Arbeit im Haushalt mit viel Willen und einigen Pausen zu bewältigen. Wenn plötzlich ein Rückfall auftritt, sind sie ganz und gar erstaunt. Auch nach Operationen können Komplikationen den Menschen zur Ruhe zwingen.

Das unvernünftige Verhalten mancher zeigt eine Fehleinschätzung an, denn der Organismus befindet sich je nach vorangegangener Schwere der Erkrankung etwa drei bis vier Wochen in der Rekonvaleszenz. Dieses Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „wieder kräftig werden (reconvalescere)“. Sie ist das letzte Stadium einer Krankheit und muss genau so ernst genommen werden wie die Krankheit selbst.

Wichtigstes Kriterium dieser Phase ist Ruhe und Muse, um die Krise des Körpers zu überwinden, das Immunsystem zu stärken und voll funktionsfähig zu machen, sich langsam wieder an stärkere Belastungen anpassen. Für die körperliche Fitness sind Spaziergänge wichtig, deren Tempo und Dauer täglich langsam gesteigert werden, um Herz und Kreislauf inklusive Durchblutung wieder in Schwung zu bringen.

Dafür ist eine vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung mit täglich etwa 250 Gramm Obst und 350 Gramm Gemüse zu empfehlen. Vollkornbrot liefert Zink und Selen, Orange, Zitronen, Kiwis, Äpfel, Aprikosen und Sauerkraut decken den Vitamin C-Bedarf. Das mentale Gleichgewicht erlangt man mit Johanniskrauttee.

Einen Cocktail, der Körper und Geist wieder auf Schwung bringt, kann man sich herstellen aus einem Liter Vollmilch, je einem Esslöffel Bierhefe, Soja- und Distelöl, Lecithin, Mango-, Kiwi- oder Papayasaft und einem Teelöffel Magnesiumoxid aus der Apotheke oder dem Reformhaus. Davon drei bis vier Mal täglich trinken.