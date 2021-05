Für Wertstoffe wie Altglas gibt es in Gotha bald eine neue Adresse (Symbolbild).

Wertstoffbehälter wechseln in Gotha den Standort

Gotha. Der alte Platz für Wertstoffe in der Marianne-Brandt-Straße soll aufgewertet werden.

Die Wertstoffbehälter in der Marianne-Brandt-Straße in Gotha werden demnächst abgebaut. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden die Behälter umgesetzt, um das Wertstoffaufkommen an ortsnahen Standorten zu kompensieren.

Voraussichtlich zwischen dem 26. dem 28. Mai sollen die Behälter abgebaut werden. Sie werden zum Teil auf den ehemaligen Standplatz in der Werner-Sylten-Straße sowie auf den Platz in der Straße „Am Wiegwasser“ umgesetzt.

Nach Auflösung des jetzigen Standplatzes soll die Fläche zu einem ansehnlicheren Gesamtbild umgebaut werden. Die Stadt bittet darum, für Wertstoffe künftig die Alternativplätze zu nutzen.