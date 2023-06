Wettstreit mit Sense

Wechmar. Schnitter treten am Samstag zum Bergwiesen-Mahd-Wettbewerb in Neuhaus am Rennweg an. Auch Aktive mit Sense aus dem Kreis Gotha werden erwartet.

Geschickte Schnitter, Kinder, Damen und Herren werden am Samstag, 24. Juni, zum Bergwiesen-Mahd-Wettbewerb in Neuhaus am Rennweg mit der Sense antreten. Darunter sind Aktive aus dem Gothaer Land dabei, weiß Hans Hochberg aus Wechmar vom Deutschen Gründlandverband. Der hatte den Wettbewerb 2002 anlässlich des Jahres der Berge initiiert, Seit 2003 wird er vom Landschaftspflegeverband Thüringer Wald durchgeführt, nun zum 20. Mal. Mehrmals ging es auch in Tambach-Dietharz und in Ernstroda mit der Sense um die Wette.

Dabei geht es nicht um Zeit, sondern um Qualität und die Vermittlung unserer wichtigsten Botschaft: „Ohne regelmäßige Mahd und ohne ausreichend Weidevieh erhalten wir das multifunktionale Grünland nie“, so Hochberg. Aus 15 Teilnehmern 2002 sind innerhalb weniger Jahre stabil 90 aus ganz Thüringen geworden, oft aus mehreren Generationen.

10 Uhr wird der Wettbewerb eröffnet. Teilnehmen kann jeder mit eigener Sense.