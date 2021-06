Widerstand unter Drogen: 24-Jährige will in Gotha nicht von Rettungssanitätern behandelt werden

Gotha. Rettungssanitäter und Polizisten sind bei einem Einsatz in Gotha verletzt worden. Eine 24-Jährige wollte sich nicht helfen lassen und reagierte äußerst aggressiv.

Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, bat der Rettungdienst die Polizei um Hilfe. Es ging um eine unter Drogeneinfluss stehende, aggressive 24-Jährige. Sie hielt sich in der Parkallee am Schloss Friedenstein mit anderen Personen auf und musste medizinisch behandelt werden. Ihr angetrunkener 27-jähriger Begleiter behinderte jedoch den Rettungseinsatz, so dass er polizeilich in Gewahrsam genommen werden musste. Daraufhin wollte die 24-Jährige nicht mehr behandelt werden. Sie verletzte dabei die Polizeibeamten und Rettungssanitäter.

Letztendlich wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, während der 27-Jährige bis zum Vormittag im Unterbindungsgewahrsam blieb. Beide müssen nun mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.

