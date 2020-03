Wie der Jugendmigrationsdienst in Gotha-West helfen will

„Der Jugendmigrationsdienst im Quartier ist ein Modellprojekt“, sagt Kathrin Ansorge, „das gleich zwei Bundesministerien finanzieren, nämlich das für Umwelt und Naturschutz und jenes für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.“ Träger in Gotha ist das Diakoniewerk. Und tätig ist der Verein in Gotha-West.

„Unser Ziel ist es, die Lebenssituation und auch die Lebenswelt der Menschen hier zu verbessern.“ Die junge Frau weiß nur zu gut, das funktioniert nicht, wenn sie über die Köpfe jener agiert, die angesprochen sind, und auch nicht, wenn sie all jene im Viertel negiert, die hier bereits aktiv sind. Bestehende Netzwerke nutzen und gemeinsam handeln ist also die Devise.

Das Ergebnis ist beispielsweise eine Mutter-und-Kind-Gruppe, in der sich Frauen gefunden haben, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Sie kommen aus Somalia, aus Syrien und dem Irak. „Sie können bei der Kindererziehung nicht auf Oma oder andere Verwandte zurückgreifen“, so Ansorge. „In der Gruppe finden sie Hilfe.“ Und hier müssen sie sich auf Deutsch verständigen. Das funktioniert immer besser.

Jede Woche wird gemeinsam gekocht

Doch die Frauen wünschen sich nicht nur deshalb einen Sprachkurs. Wohin in der Zeit mit ihren Kindern, denn ein Kindergartenplatz steht nicht zur Verfügung. „Also versuchen wir eine Lösung zu finden, wie gemeinsam mit den Kindern ein Sprachkurs für die Mütter organisiert werden kann.“

Die Frauen erwarten nicht nur, dass für sie etwas getan wird. Sie werden selbst aktiv. So beispielsweise beim wöchentlichen gemeinsamen Kochen. Demnächst organisieren sie einen Tanzabend.

Pläne für die kommende Zeit hat Kathrin Ansorge zuhauf. So will sie auf dem Coburger Platz einen Spielenachmittag organisieren. „Das kann den ramponierten Ruf des Platzes aufpolieren“, sagt sie, „wenn sich verschiedene Generationen zu Gesellschaftsspielen treffen.“ Und es ergeben sich Begegnungen unterschiedlicher Kulturen.

Gegen die Vereinsamung älterer Menschen

Auf der anderen Seite will Ansorge etwas gegen die Vereinsamung vornehmlich älterer Menschen im Quartier tun. Der Jugendmigrationsdienst ist am Coburger Platz 1 untergekommen. „Hier im Hochhaus wohnen viele Senioren. Aus Erfahrung weiß ich, dass manche kaum noch soziale Kontakte pflegen, das wollen wir ändern“, sagt Ansorge.

In Gotha-West haben Menschen unterschiedlichster Nationalitäten eine Heimat gefunden. Dass sie nicht nebeneinander, sondern miteinander leben, hat sich der Jugendmigrationsdienst auf die Fahnen geschrieben. Ein Schritt in diese Richtung ist der vor Jahresfrist angelegte Stadtteilgarten. An diesem Projekt beteiligten sich auch andere Vereine im Viertel. Hochbeete wurden gebaut und mit vielerlei Gemüse bepflanzt. Bei der gemeinsamen Pflege kamen Menschen ins Gespräch.

Schwerpunkt sind viele kleine Projekte

„Das wollen wir in diesem Jahr noch ausbauen, es soll gemeinsame Treffen am Hochbeet geben. So können die Küchenkräuter geerntet und gleich an Ort und Stelle verarbeitet werden“, blickt Ansorge voraus. „Da kann jeder Ideen und Rezepte einbringen.“

Es sind die kleinen Projekte, auf die sie setzt. So soll die Stadtteilzeitung „Freundschaft“ um eine Jugendseite erweitert werden. Das dient nicht nur einem informativen Zweck. Verantwortlich sind Mädchen und Jungen, die in einer Arbeitsgemeinschaft Schreiben und Fotografieren lernen. In den Sommerferien sollen ebenfalls für Kinder und Jugendliche Kurse angeboten werden, in denen etwa Holzarbeiten ausgeführt werden.

Um sich in Gotha-West besser kennenzulernen, setzt Kathrin Ansorge auf thematische Abende. „Hier können Menschen ihre Heimat vorstellen, mit Fotos und Geschichten, mit der typischen Musik und auch kulinarischen Spezialitäten.“ Sie hofft, dass möglichst viele Menschen den Weg dahin finden.