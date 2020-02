Wie es mit Thüringen weiter geht

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Matthias Hey, ist in diesen Tagen gefragter Gesprächspartner für die Medien. Am 27. Februar lädt er im Gothaer Tivoli um 18 Uhr zum Bürgerdialog zur politischen Situation in Thüringen ein.

Wie geht es weiter in Thüringen? Zu dieser Frage steht am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr im Gothaer Tivoli Matthias Hey Rede und Antwort. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion aus Gotha hat die vergangenen dramatischen Wochen hautnah miterlebt. Denn seit der Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar, als Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen der AfD zum Regierungschef bestimmt wurde und die Wahl auch annahm, herrscht im Freistaat eine politische Krise, die zudem bundesweit debattiert wird – selbst wenn Kemmerich inzwischen zurückgetreten und nur noch geschäftsführend im Amt ist.

Matthias Hey ist in die schwierigen Verhandlungen für eine Regierungsbildung eingebunden und ringt um eine politische Lösung und einen Ausweg aus der derzeitigen Krise. Am Donnerstag wird er über die neuesten Informationen zum Sachstand im Erfurter Parlament verfügen. Am vergangenen Freitag hatten sich Linke, SPD und Grüne mit der CDU verständigt, eine Wahl Bodo Ramelows (Die Linke) zum Ministerpräsidenten am 4. März und Neuwahlen in Thüringen im April 2021 zu ermöglichen. Die Bundes-CDU hat sich inzwischen gegen eine Wahl Ramelows ausgesprochen, weil das einem Bundesparteitagsbeschluss widersprechen würde.

