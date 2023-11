Wie geht es weiter mit dem Klaustor in Waltershausen, darüber beraten die Ausschussmitglieder am Donnerstag, 9. November, in ihrer öffentlichen Sitzung.

Waltershausen. Der Waltershäuser Haupt- und Finanzausschuss tagt: Wie geht es weiter mit dem Klaustor? Planungsleistungen sollen vergeben werden.

Um die weitere Sanierung des Klaustors in Waltershausen geht es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr in der Bohlenstube des Historischen Rathauses stattfindet.

So sollen die Planungsleistungen am Tragwerk, Elektroanlagen sowie Heizung, Sanitär und Lüftung vergeben werden. Des Weiteren steht die Auftragsvergabe zur Sanierung der Treppe am Wallgraben in Winterstein zur Debatte.