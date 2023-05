Zu einem Brand erneut in der Parkstraße rückte am Freitag die Berufsfeuerwehr Gotha aus. Mieter einer Halle hatten dort einen Feuerschein an einer Photovoltaik-Anlage gemeldet. Infolge vorangegangener Brände sind viele Trümmer in dem Areal.

Wieder Brand in der Parkstraße in Gotha

Gotha. Technischer Defekt als Ursache. Weiter alarmierte Feuerwehren konnten abbestellt werden.

Um 12.10 Uhr ging am Freitag ein Brandmelde-Alarm bei der Berufsfeuerwehr Gotha ein. Die Mieter einer Halle in dem Areal zwischen Parkstraße und den Gleisen der Bahnlinie Dresden-Frankfurt am Main nahe dem Gothaer Hauptbahnhof hatten einen Feuerschein an der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle bemerkt. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Sundhausen, Boilstädt und Uelleben wurden alarmiert, konnten aber wieder zurückgeschickt werden, denn der Brand war bereits erloschen, als die Berufsfeuerwehr eintraf.

Eine verschmorte Stelle an der Photovoltaik-Anlage wies jedoch eindeutig auf ein Brandgeschehen hin. Schon wenige Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden.

Erneuter Brand in Gotha: Anwohner meldet Feuerschein an Photovoltaik-Anlage Erneuter Brand in Gotha: Anwohner meldet Feuerschein an Photovoltaik-Anlage Zu einem Brand erneut in der Parkstraße rückte am Freitag die Berufsfeuerwehr Gotha aus. Foto: Peter Riecke

Erneuter Brand in Gotha: Anwohner meldet Feuerschein an Photovoltaik-Anlage In dem leerstehenden Betriebsgelände gab es in den vergangenen Monaten bereits mehrere Brände. Foto: Peter Riecke

Erneuter Brand in Gotha: Anwohner meldet Feuerschein an Photovoltaik-Anlage Neben der Halle stehen bereits Ruinen. Sie sind die Folge vorangegangener Brände in der Parkstraße. Foto: Peter Riecke

Erneuter Brand in Gotha: Anwohner meldet Feuerschein an Photovoltaik-Anlage Mit einer Wärmebildkamera prüfen Feuerwehrleute, ob noch andere Glutnester vorhanden sind. Foto: Peter Riecke

Dach per Wärmebildkamera auf Brandquellen untersucht

Vor Ort war außerdem ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes. Ein Elektriker der Stadtwerke sei gerufen worden, berichtete Einsatzleiter Daniel Hinz. Die Feuerwehrleute untersuchten das Dach anschließend noch gründlich sowohl mit einer Wärmebildkamera als auch per Augenschein auf weitere Brandquellen.

Die Ursache ist formal ein technischer Defekt. Allerdings kann generell nicht ausgeschlossen werden, dass Brände entstehen, wenn Kupferdiebe in Aktion sind.

Werden nachts Kabel entfernt, zum Beispiel zum Gleichrichter, liegt kein Strom an. Doch der Sonnenschein am Tag setzt die Kabelenden über die Anlage wieder unter Strom und es werden Brände begünstigt.

In dem Areal zwischen der Parkstraße und den Gleisen zum Gothaer Hauptbahnhof hat es in den vergangenen Jahren einige Male gebrannt. Es ist zur momentanen Zeit in großen Teilen ein eingezäuntes Trümmerfeld.

