Wieder Kulissenschieber fürs Ekhof-Theater gesucht

Gotha. Für die Aufführung von „Maria Stuart“ werden Helferinnen und Helfer gesucht, die die historische Bühnenmaschinerie bedienen.

Im Sommer findet das Ekhof-Festival auf Schloss Friedenstein statt. Für die Aufführungen im historischen Ekhof-Theater sucht die Stiftung Schloss Friedenstein wieder Interessiert, die als Kulissenschieber mitwirken wollen. Sie werden beteiligt sein an den Inszenierung des diesjährigen Schauspiels, „Maria Stuart“ nach Friedrich Schiller.

Das Ekhof-Theater ist eines der ältesten Barocktheater mit funktionstüchtiger Bühnenmaschinerie, die von Muskelkraft in Gang gesetzt werden muss. Den Einsatz belohnen die Zuschauenden, von denen viele nur für die Aufführungen im Ekhof-Theater aus ganz Deutschland und darüber hinaus nach Gotha anreisen. Mitmachen können Interessierte ab 18 Jahren.

Die Kulissenschieberinnen und -schieber werden in der Regel zu den Proben und zu den Vorstellungen vom 18. Juli bis 12. August und 12. bis 22. September ab 17 Uhr gebraucht. Den Auftakt bildet die Generalprobe von „Maria Stuart“ am 18. Juli. Die Hilfskräfte erhalten 15 Euro pro Stunde für ihr „Fitnesstraining an der einzigartigen Kulissenschnellverwandlungsmaschine anno 1687“, so die Stiftung.

Das Ekhof-Festival 2023 findet in Kooperation mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und in Zusammenarbeit mit dem Erfurter Theater Waidspeicher statt. 21 Veranstaltungen sind im historischen Ekhof-Theater geplant. Für einige Aufführungen und Konzerte gibt es noch Restkarten. Diese können gebucht werden über www.ticketshop-thueringen.de und unter Telefon: 0361/227 52 27.

Interessierte melden sich bei Nadja Pleil unter Telefon: 03621/823 45 02 oder per E-Mail an pleil@stiftung-friedenstein.de melden. Weitere Informationen unter: www.ekhof-festival.de