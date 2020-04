Gotha. Insgesamt elf Kellereinbrüche registrierte die Polizei in Gotha in den vergangenen Tagen. Bereits Anfang März kam es in der Stadt zu mehreren Einbrüchen.

Wieder mehrere Kellereinbrüche in Gothas Westviertel

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, wurden in der Nacht von Donnerstag (23. April) zu Freitag in Gotha elf neue Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäusern in der Rohrbachstraße registriert.

Die noch unbekannten Täter brachen jeweils mit Gewalt die einzelnen Kellerparzellen auf und durchsuchten diese nach verwertbaren Gegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen aus Gesprächen mit den Bewohnern, fehle niemandem etwas. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro und bei den Mietern ein unwohles Gefühl für die Zukunft.

Ob ein Zusammenhang mit den Kellereinbrüchen in Gotha von Anfang März besteht, wird nun von der Polizei ermittelt. Auch damals wurde in mehrere Keller innerhalb einer Nacht eingebrochen und Schaden in vierstelliger Höhe verursacht.