Wieder Platz für Schul- und Vereinssport in Gothaer Turnhallen

Kreis Gotha. Stück für Stück werden die Flüchtlingsunterkünfte in Sporthallen im Kreis Gotha geräumt. Mitunter müssen sie erst instandgesetzt werden.

Schlagen andere Landkreise aktuell aus Überlastung Alarm, werden im Kreis Gotha die Turnhallen, in den Geflüchtete untergekommen sind, Stück für Stück geräumt. Nach den Winterferien soll die Halle der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ wieder für den Unterricht bereit stehen. Auch die Halle in der Eschleber Straße soll demnächst frei werden, erklärte Landrat Onno Eckert (SPD). Von den rund 20 Personen dort wurde für einige eine Wohnung gefunden, andere ziehen demnächst in die Halle in der Von-Zach-Straße um. Dort leben derzeit etwa 30 Geflüchtete.

Außerdem wird die Turnhalle der Gesamtschule in Gräfentonna für Geflüchtete vorgehalten. Welche Halle in der Folge geräumt wird, ist bisher unklar. Für die kommenden Wochen hat das Land keine Ankünfte von ukrainischen Geflüchtete im Kreis Gotha angekündigt. Nichtsdestotrotz suchen wöchentlich rund 35 nicht-ukrainische Geflüchtete Schutz im Landkreis. „Das bleibt für uns eine Herausforderung“, sagt Landrat Eckert.

Mehr als 2300 Geflüchtete aus der Ukraine hat der Landkreis bisher aufgenommen. Bevor Schulklassen und Sportvereine in die Turnhallen zurückkehren können, macht die Kreisverwaltung eine Bestandsaufnahme. Mitunter könnten Instandsetzungsmaßnahmen nötig sein, sagt Onno Eckert.