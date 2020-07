Die Band 3Rock tritt am Freitag, dem 31. Juli im Kurpark Winkelhof in Bad Tabarz auf.

Wieder Programm im Winkelhof in Bad Tabarz

Am Mittwoch, 29. Juli, wird mit Eintritt der Dunkelheit zwischen 21.30/22 Uhr im Bad Tabarzer Kurpark Winkelhof an der Mühlbachstraße der Film „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ gezeigt, teilt das Kuramt mit. Der reguläre Eintritt betrage sieben Euro pro Film und Person, mit der Bad Tabarzer Kurcard sei eine Ermäßigung möglich. Es gibt Getränke vor Ort und die Kinokasse ist ab 21 Uhr geöffnet. Kino soll es nun immer am Mittwoch geben.

Am Freitag, 31. Juli, geht es weiter mit Musik. Ab 18 Uhr spielen die Brüder Kleber mit Schlagzeuger Florian Schönau als 3Rock aktuelle Titel sowie Oldies, Rock und Country. Am Sonnabend, 1. August, ab 18 Uhr spielt das Duo In Wood Eigenkompositionen und Coversongs mit Gesang, Gitarre und Cajon. Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr ein Kurkonzert mit böhmischer Blasmusik und anderer Unterhaltung. Unter dem Motto „Blasmusik für Jung und Alt“ präsentieren die Rehbachtaler ihr Repertoire.

Neben den Bänken im Kurpark können die Konzertbesucher auch auf selbst mitgebrachten Stühlen sitzen und eine Picknickdecke mitbringen, um im Schatten der Lindenbäume zu sitzen, ergänzt das Kuramt. Der Eintritt zu den Konzerten ist unentgeltlich.