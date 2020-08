Wieder täglich Stadtführungen durch Gotha

Die Kultourstadt Gotha erweitert das Angebot ihrer öffentlichen Stadtführungen. Wurde den Gruppen zuletzt dreimal wöchentlich die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten gezeigt, wird das vom 17. August bis 13. September täglich ermöglicht. „Wir reagieren damit auf das geänderte Reise- und Nachfrageverhalten der Gäste in Gotha“, begründet Stefan Seelig, Leiter der Gothaer Tourist-Information diese Erweiterung. Touristen entschieden sich aktuell für längere Aufenthalte in der Region, seien aber auch spontaner geworden und planten kurzfristige Ausflüge.

Die täglichen Stadtführungen sollen innerhalb dieses eingeschränkten Zeitraums von Sonntag bis Freitag um 11 Uhr und samstags um 14 Uhr beginnen. Darüber hinaus werden weiterhin täglich um 13 Uhr sowie um 17 Uhr die Kasemattenführungen angeboten. Eine Voranmeldung werde aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl und der hohen Nachfrage für beide Führungen empfohlen.

Der Treffpunkt für die täglichen Stadtführungen ist die Gothaer Tourist-Information am Hauptmarkt 40. Für die Kasemattenführung ist dies der Eingang zu den Kasematten am Elsa-Brändström-Weg. Die Teilnahme an den Kasemattenführungen ist derzeit nur mit Mundschutz möglich.

Tourist-Information Tel.: 03621 510 450; Führungsangebote: www.gotha-adelt.de