Wieder vier Corona-Todesfälle im Kreis Gotha

Am Donnerstag teilte das Landratsamt Gotha 81 neue Corona-Infektionen mit.

Die Pressestelle des Landratsamtes Gotha vermeldete am Donnerstag vier weitere Todesfälle für den Landkreis. Damit stieg die Zahl der an oder mit der Lungenkrankheit Verstorbenen auf 117 Personen.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen aus dem Kreis bei 3384. Das sind 81 Menschen mehr als am Vortag.

698 Personen sind davon an Sars-Cov-2 erkrankt, acht mehr als am Mittwoch. Mit schweren Krankheitsverläufen werden 80 Personen stationär behandelt (15 weniger als am Vortag). Davon liegen weiterhin 15 auf Intensivstationen.

2569 Personen (+ 69) sind inzwischen an Corona genesen. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der letzten sieben Tage anzeigt, sank auf 241,6.