Im Neuen Rathaus Gotha am Ekhofplatz befindet sich das Bürgerbüro

Das Bürgerbüro im Rathaus am Ekhofplatz ist unter eingeschränkten Bedingungen wieder geöffnet. Termine können unter www.gotha.de reserviert oder telefonisch unter: 03621/ 222 402 oder 03621/ 222 405 vereinbart werden, ebenfalls per Mail an: buergerbuero@gotha.de.

Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags 9 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags 9 bis 14 Uhr, samstags nur nach Terminreservierung.